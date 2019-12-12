Malatya’da jandarma tarafından durdurulan bir araçta tarihi eserler ve silah ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Malatya Elazığ kara yolu Kale İlçesi Kömürhan Köprüsü Yol Kontrol Noktasında yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir araçta kapsamlı arama yapıldı. Araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, 73 adet fişek, 8 adet değişik renk ve ebatta tarihi değeri olduğu değerlendirilen doğal taş parçaları, 56 adet sikke, 2 adet yeraltı tarama sistemi cihazı, 1 adet el dedektörü ve 1 adet bilgisayar ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

MALATYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:13

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.