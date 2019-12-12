Malatya'da tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

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MALATYA'nın Kale ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli bulduğu bir otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada 56 sikke ile 1 tabanca ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma kapsamında, kontrol noktasında durdurdukları otomobilde arama yaptı. Ekipler, 56 sikke ile 1 tabanca, değerli olduğu düşünülen doğal taş parçaları, 2 yeraltı tarama cihazı, 1 el dedektörü ve 1 bilgisayar ele geçirdi. Malzemelere el konulurken, şüpheli ise gözaltına alındı.



MALATYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:59

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