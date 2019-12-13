Yeşilyurt Belediyespor’da Altındağ Belediyespor maçı mesaisi sürüyor Mehmet Ak: “Devre arasına rahat girmek istiyoruz”

TFF 3.Lig 3.Grup’ta geçen haftayı 21'lik Nazilli Belediyespor galibiyetiyle kapatan Yeşilyurt Belediyespor’da ligin 17.haftasında deplasmanda oynanacak Altındağ Belediyespor maçının hazırlıkları sürüyor.

Mehmet Ak yönetiminde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ve haftayı 15 puanla 17.sırada kapatan turuncu yeşilliler, ligin 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Altındağ Belediyespor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Turuncu yeşillilerde tek hedef ligin ilk yarısında kalan son maçı da kazanarak devre arasına moralli girmek.

Altındağ Belediyespor maçına Yeşiltepe tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlanan turuncu yeşillilerde eksik oyuncu bulunmuyor. Mehmet Ak’ın öğrencileri oldukça kritik bir viraj anlamı taşıyan Altındağ müsabakasını kazanarak alt sıralardan kurtulmak istiyor.

“Artık önümüzü daha net görebiliyoruz”

Altındağ Belediyespor Malatya Yeşilyurt Belediyespor müsabakası 15 Aralık Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Bu arada takımın teknik sorumlusu Mehmet Ak, yaptığı açıklamada Ankara’ya kazanmak için gideceklerini söyledi.

Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Ak, “Bu sezonun belki de en zor maçına çıkacağız. Geçen hafta kazanarak büyük iş başardık. Artık önümüzü daha net görebiliyoruz. Devre arasında rahat girmek istiyoruz. Altındağ takımı bir basmak üzerimizde yer alıyor. Kazanırsak oldukça önemli bir iş başarmış olacağız” diye konuştu.

MALATYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:00

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