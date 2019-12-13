Kaymakamdan hastaneye ani denetim

Malatya’nın Akçadağ ilçe Kaymakamı Hulusi Teke, ilçe hastanesine ani denetim gerçekleştirdi.

Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesini ziyaret edip, hastanede yapılan hizmetlerle ilgili Başhekim Hasan İnal'dan bilgi alan Kaymakam Teke, poliklinikleri, yataklı servisleri, Acil ve İdari birimleri denetledi.

Kaymakam Teke, çalışan personellerle görüşüp, onlara çeşitli sorular yönelterek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Servislere giderek hastalarla yakından ilgilenen Teke, hastalara şifa temennisinde de bulundu.

Bu arada, hastanede yatan hastalar ise, yöneticilerin böyle zaman zaman ziyaret ve denetim gerçekleştirmelerini istediler.

MALATYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:00

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