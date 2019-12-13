Malatya Milletvekili Fendoğlu, Hekimhan’a doğal gaz istedi

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM'de yaptığu konuşmada Malatya’nın Hekimhan ilçesine doğalgaz getirilmesini istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, TBMM'de devam eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında söz alarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den, Hekimhan ilçesine doğalgaz getirilmesi talebini iletti. Milletvekili Fendoğlu, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, 2019 Ocak ayında Malatya'yı ziyaretlerinde, 'Darende'ye doğal gazı getireceğiz' demişlerdi ki geldi. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde, 1,7 milyar ton maden cevheriyle zengin yatakları olan Hekimhan ilçemize doğalgaz getirilmesini bekliyoruz. Bu ilçemize de doğalgaz boru hattı 13 kilometre uzaklıkta. İlçemizin doğalgaz talebi var. Doğalgaz sözünü buradan alabilir miyiz, sayın bakanım” ifadelerini kullandı.

“15 milyon hane doğal gaz kullanıyor”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Fendoğlu’nun Hekimhan ilçesine doğalgaz getirilmesi talebine yönelik yaptığı konuşmada, “Tabii, bu sadece Hekimhan'ın talebi değil. Birçok ilçemizden bu tip talepler geliyor. 540 yerleşim birimine ulaştık. Hekimhan gibi birçok yerimiz var. Yalnız, şunu söylememde fayda var. Ekonomik ve teknik koşulları uygun olan her yere gazı götüreceğiz. Şu an itibarıyla nüfusumuzun yüzde 80'i doğalgaz şebekesine erişebilir durumda. 15 milyon hane doğalgaz kullanıyor. Fiilen kullanıcı sayısına baktığımızda da 50 küsur milyon civarında. Talep geliyor zaman zaman. Hatta 'Sayın Bakanım, bizim köyümüze ne zaman gelecek?' dendi. Burada ithal bir kaynak kullanıyoruz. Elbette, şehirlerimizin hava kalitesini ve konforunu yakından etkilediğinin farkındayız. Bunun için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ancak özel şirketler eliyle bu dağıtım faaliyeti yapıldığı için işin ekonomik ve teknik şartlarının da uygun olması gerekiyor. Hekimhan'a da bu gözle bakacağız" diye konuştu.

MALATYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:00

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