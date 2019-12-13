Şahnahan Mahalle Meclisi tanıtımı yapıldı

Malatya Yeşilyurt Belediyesinin, Mahalle Meclisleri projesi ilk olarak Şahnahan Mahallesinde hayata geçirildi. Yapılan toplantı ile proje kamuoyuna tanıtıldı.

Şahnahan Yeşilkonak Hizmet Binasında gerçekleşen ‘ Şahnahan Mahalle Meclisi’ Tanıtım Toplantısında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 31 Mart Mahalle İdareler Seçimleri sırasında ki vaatlerinden olan ‘Mahalle Meclisleri’ projesini vatandaşlarla buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlara verdikleri sözleri hızlı ve planlı bir çalışmayla yerine getirmeye devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bugüne kadar halkımıza ne söz verdiysek onu fazlasıyla yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. ‘Mahalle Meclisleri’ seçim döneminde yapmayı taahhüt ettiğimiz projelerimiz arasında yer almaktadır. Buradaki temel amacımız; yerelde Yeşilyurt’u toplumun tüm kesimleriyle, hemşehrilerimizle hep birlikte yönetmektir. Bu projemizle mahallelerde oluşturacağımız temsilcilerin yapacakları değerlendirmeler ışığında sorunlara anında müdahale edeceğiz. Belediye ile mahalleler arasında sıkı bir iletişim ağı kurmaya yönelik güzel bir adım atmış olacağız. Son dönemlerde gerek fiziksel gerekse de sosyal, çevresel, kültürel ve sanatsal yönden gelişen Yeşilyurt’umuzun yakaladığı büyüme trendinin temelinde toplumun tüm kesimleriyle kurduğumuz güzel iletişim ve diyalog vardır" ifadelerini kullandı.Projenin ve Şahnahan mahallesinin önemine de dikkat çeken Çınar, "Mahalle muhtarı, ihtiyar heyeti, resmi kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaflar, imamlar, üniversite öğrencileri ve gönüllü insanlardan oluşan mahalle meclisimiz, ayda bir kez bir araya gelerek mahallenin genel ihtiyaçları, sıkıntıları ve önerileri rapor edip bize ulaştıracak. Malatya’nın batı tarafında yer alan, güzel ve şirin bir mahallemiz olan Şahnahan’ın alt ve imarla ilgili yaşadığı sorunların aşılması adına bizlerde elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Birinci, ikinci ve üçüncü organizenin devamı niteliğinde ki bu mahallemiz hızla gelişirken, söz konusu eksikliklerinde de giderilmesiyle burası daha farklı ve güzel bir görüntüye kavuşacaktır. Mahalle Meclisleriyle birlikte alacağımız kararları birlikte verip, birlikte Yeşilyurt’u yöneteceğiz. Ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışımızın daha güçlü bir zemine oturmasına neden olacak, bu meclislerimize katılarak Malatya ve Yeşilyurt’umuzun gelişmesine fikir ve önerileriyle katkıda bulunacak herkese, duyarlı ve hassas yaklaşımlarından dolayı şimdiden teşekkürlerimi sunar, çalışmalarında başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi, İŞKUR ve İlçe Halk Eğitim Merkezinin işbirliği ile Şahnahan Yeşilkonak’ta açılan halı kursu, sürü yönetimi, arıcılık, bahçe bakımı ve dikişnakış kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarıı verildi.

Tanıtım Toplantısı ve Sertifika Törenine eşi Semra Çınar ile birlikte katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha sonra İŞKUR Müdürü Vahap Toman, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Lütfü Hangün ve diğer yetkililerle birlikte Şahnahan Yeşilkonak kursiyerlerinin yaptığı eserlerden oluşan sergiyi gezip, kursiyerleri tebrik etti.

MALATYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:00

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