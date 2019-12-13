Malatya’da, İnsan Hakları Günü Paneli düzenlenerek, insan haklarının önemi anlatıldı.

İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonunda, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Birsin ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Tuncel'in konuşmacı olarak katıldığı İnsan Hakları Günü Paneli düzenlendi. Panele, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, akademik personel ve öğrenciler katıldı. 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nün anlam ve önemini vurgulayarak "hak" kavramının hukuk dilinde nasıl bir anlam içerdiğiyle ilgili kısa bir açıklamada bulunan Doç. Dr. Mehmet Birsin, “İnsan hakları şemsiye bir kavramdır. Örneğin, hürriyet hakkına müdahale olduğu zaman insan hakları ile ilişkilendiriyoruz. Eşitlik hakkına müdahale olduğu zaman da yine insan hakları ile ilişkilendiriyoruz. Dolayısıyla her iki kavramın da insan haklarına girdiğini söyleyebiliriz. Ancak eşitlik hakkına müdahale olunduğunda bu hürriyet hakkı kapsamına giriyor diyemeyiz” dedi. Birsin’den sonra konuşan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Tuncel de insan haklarının önemini anlattı.

Öncelikli olarak insanoğlunun kendi içerisinde hayatı üç aşamada değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Tuncel, “Vatandaş olmak, kadın olmak, zengin olmak ve bunun gibi birçok şey insan hakları bağlamında değerli değildir. Burada değerli olan şey insan olmak, kendimizi ifade edebilmek, bilinçli hareket edebilmek ve irade ile bağlantı kurmamızdır. İrade ile tecelli arasındaki ilişkiyi kuran en önemli şey insan haklarıdır. Bunu düşünürsek bizim için çok önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Panel, soruların cevaplanması ile sona erdi.

MALATYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:00

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