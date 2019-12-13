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Malatya’da park metre uygulamasına tekrar geçilecek

İHA

Malatya'da bir yıldır ara verilen park metre uygulamasına tekrar geçilecek.

Malatya’da park metre uygulamasına tekrar geçilecek

Malatya’da bir yıldır ara verilen park metre uygulamasına tekrar geçilecek.
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Aralık ayı toplantısı sona erdi.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlık etti.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Gündem maddeleri arasında yer alan, il genelinde bulunan bazı cadde ve sokaklarda parkmetre uygulanmasına geçilmesi ile ilgili madde görüşülerek 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere dört yıllığına Kültür AŞ’ye kiraya verilmesi kabul edildi. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu karar doğrultusunda Parkmetre uygulamasının yapılacağı cadde ve sokak isimleri de açıklandı. Yaklaşık bir yıldır park metre yapılmıyordu
Malatya’da, parkmetre yüzünden çıkan bir kavganın cinayetle sonuçlanmasının ardından, şirketin işletmecilikten vazgeçmesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin de yeni bir düzenleme yapmaması nedeniyle, cadde ve sokaklarda paralı park metre uygulaması yaklaşık bir yıldır yapılmıyordu.
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısının 8 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılması kararlaştırıldı.

MALATYA

13 Aralık 2019 Cuma

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