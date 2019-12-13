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10. Cerrahi Araştırma Kongresi Malatya’da başladı

İHA

Türk Cerrahi Derneği tarafından her yıl düzenlenen Cerrahi Araştırma Kongresinin 10'uncusu Malatya'da başladı.

10. Cerrahi Araştırma Kongresi Malatya’da başladı

Türk Cerrahi Derneği tarafından her yıl düzenlenen Cerrahi Araştırma Kongresinin 10’uncusu Malatya’da başladı.
Türk Cerrahi Derneği tarafından her yıl Türkiye’nin farklı şehirlerinde cerrahi hekimler ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlediği Cerrahi Araştırma Kongresinin 10’su İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Cerrahi araştırma ve bilimsel aktivitelerin konu alınacağı kongrede çeşitli kurslar, paneller, konferanslar ve bilimsel çalışma sunumlarının gerçekleşecek. 2 gün sürecek olan kongre Malatya Park Otel’de düzenlenen açılış kongresiyle başladı.
Açılış konuşmasını yapan Kongre Başkanı Prof. Dr. Sezai Yılmaz, böylesine önemli bir araştırma kongresinin Malatya’da yapılmasının onur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bilgiyi üreten bilimdir. Başka bir ifadeyle bilim kendi kavramlarım üretir, evrensel yasalara göre buluşları yapar. Bilim üretip insanlıkla paylaşmadan, ne çağdaş bir üniversite olabiliriz, ne çağdaş bir toplum olabiliriz, ne de çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkabiliriz. Hedefimiz çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmaktır” dedi.
İnönü Üniversitesi’nin bu bağlamda olağanüstü çabalar gösteren Türkiye’nin gelişmiş üniversitelerinden birisi olduğunu dile getiren Yılmaz, “Bilindiği üzere, üniversitemiz bünyesinde karaciğer nakli enstitüsü kurulmuştur. Bu yapı içerik ve amaç olarak dünyada örneği olmayan bir enstitüdür. Hibrid bir yapıdır. Bünyesinde araştırma laboratuvarları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri vardır ve 152 yataklı modern bir hastaneye sahiptir. Hastane Turgut Özal Tıp Merkezi’nin organik yapısı içinde işlev göstermektedir” ifadelerine yer verdi. Daha sonra söz alan Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Seher Demirer ise 2 yıllık yönetim kurulu çalışma dönemlerinde cerrahi araştırma ve ulusal cerrahi kongreleri olmak üzere 2 kongre gerçekleştirdiklerini belirterek, “Uzun yıllardır istikrarla yaptığımız kongremiz bunlar. Ne yazık ki son yıllarda ekonomik çıkmazlardan dolayı özellikle cerrahi araştırma kongremizin bütçeleri ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz, zorlanıyoruz bu kongreyi düzenlemek için. Aslında bu kongre tamamen inovasyona yönelik özellikle genç meslektaşlarımızın araştırmacı ruhunu açacak, onlara yeni yöntem verecek önemli bir bilimsel etkinlik. Fakat dediğim gibi bu ekonomik zorluklardan dolayı gerçekte hak ettiği kadar bir boyutu ne yazık ki oluşturamadığımız söz konusu oluyor. Son birkaç yılda cerrahi araştırma kongresi bu anlamda sıkıntıda. Umarım önümüzdeki yıllarda daha farklı olur” şeklinde konuştu. İnönü Üniversitesi’nin cerrahi anlamda inanılmazı başardığını ifade eden Demirer, “Gerçekten Türk cerrahisinin Avrupa’da ve dünyada övüncü olan işlere imza atıyorlar. Ekibi bu anlamda tebrik ediyorum. Burada cansiperane büyük fedakarlıklarla inanılmaz düzeylere yükseltiler. Bu da bizim gururumuz. Dolayısıyla Malatya ev sahibi yapmak hakikaten hepimizin ortak bir şekilde kabul ettiği bir karar oldu” şeklinde konuştu.
Programda bir konuşma yapan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ta böyle bir kongrenin Malatya’da yapılmasından dolayı gurur duyduklarını dile getirerek “Çünkü sağlık alanında İnönü Üniversitemiz özellikle karaciğer nakli konusunda çok öne çıktı ve hiçbir ülkede olmayan bir merkeze ulaştı. Bu anlamda ülkemizi gurur ve onurla temsil ediyorlar. Ben bu anlamda Sezai hocam ve ekibine buradan bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.
İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay ise kongrede yaptığı konuşmada, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinin karaciğer nakilleri başta olmak üzere tüm cerrahi başarıların yakından takip edildiğini belirterek “Türkiye’nin yıldızı, karaciğer naklinde dünyanın neredeyse kutup yıldızı diyebiliriz. Dünyanın bir numaralı merkeziyiz. Bunu gönül rahatlığı ile artık ifade edebiliriz. Bu Tabii ülkemiz için de çok güzel bir örnek. Bütün bunların yanında benim en çok önemsediğim alan burada Türkiye’de ve dünyada karaciğer nakli başta olmak üzere çok önemli cerrahların yetişmesi. Burada çok sayıda doktorumuz yetişiyor. Türkiye’nin ve dünyanın farklı ülkelerine, ülkemizin farklı şehirlerinde giderek bu büyük ameliyatları orada gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı.
Kongreye katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise Malatya’nın Türkiye’nin en önemli tarım kentlerinden birisi olduğunu dile getirerek, “Kayısımız çok meşhur. Siyasetçilerimiz çok meşhur. İki Cumhurbaşkanı çıkartmışız. Burada bulunan arkadaşlarımız sadece Malatya doğumlu Türkiye’nin birçok yerinden gelen bilim adamları burada bir destan yazdı. Artık Malatya’nın yeni bir markası var. Karaciğer nakli konusunda sadece Türkiye’de değil, dünyada önemli bir markası oluştu” diye konuştu.
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı’nın da katıldığı kongreye, Malatya ve il dışından çok sayıda cerrah, öğretim görevlisi ve öğrenci katıldı.

MALATYA

13 Aralık 2019 Cuma

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