Malatya'daki tefecilik operasyonunda 3 tutuklama

MALATYA'da, polis ekiplerince tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kentte tefecilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda, kentte faiz karşılığında para vererek, senet imzalatıp, verdikleri paraların üzerine faiz koyan 5 kişi yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tapu, çek ve senet ile 30 bin lira, faaliyeti olmayan şirketlere ait birçok kaşe ve makbuz arama öncesi tuvalete atılmış, yırtılmış ve tahrip edilmiş borç alacak defteri, ruhsatsız tabanca ve 134 tabanca mermisi ele geçirildi. Baskınlarda bulunanlara el koyan polis, 5 kişiyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



MALATYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:00

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