Malatya merkezli uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 10'u tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmaların ardından 11 Aralık günü Malatya, Tekirdağ ve Mersin'de belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Ekipler operasyonda, 13 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 13 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, 2 av tüfeği, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 51 tabanca mermisi, 1 kılıç ve 2 pala ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



MALATYA 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.