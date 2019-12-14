Minik kız öğrencinin ders çalışma masası talebi karşılandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde minik bir kız öğrenci, ilçe kaymakamlığından talep ettiği ders çalışma masasına kavuştu.

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi Erkenek Mahallesinde oturan ve ismi açıklanmayan minik kız öğrencinin, Kaymakamlıktan ders çalışma masası talep ittiği öğrenildi.

Bu talebi duyan İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, minik öğrencinin talebini karşıladı.

Erkenek Mahallesini ziyaret edip ailenin evine giden Kaymakam Köroğlu, ihtiyaç sahibi öğrencinin de çalışma masası hediye ederek, derslerinde başarılar diledi.

MALATYA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.