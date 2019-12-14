Mutfak atölyesi etkinliğine çocuklardan ilgi

Malatya’da düzenlenen mutfak atölyesi etkinliğine çocuklar ilgi gösterdi.

Malatya Park AVM ana fuaye alanında düzenlenen mutfak atölyesi etkinliğinde Mutfak Sanatları Eğitmeni Ali Özdemir ile Malatya Aşçılar Derneği Başkanı Nihat Şef, Kurabiye tarifi ile pastayı tarif edip, pişirdiler. Çocuklar da Kurabiye pastasının yapımında, şeflere hamur hazırlamada yardımcı oldu. Düzenlenen mutfak atölyesi etkinliğine çocukları ile katılan kadınlar da programa ilgi gösterirken, Kurabiye yapıcılara çeşitli sorular yönelttiler.

Bu arada, mutfak atölyesi etkinliği kapsamında 15 Aralık Pazar günü de yine Malatya Park AVM’de saat 14,00’de bu kez de kakaolu portakallı kek tarifi ile yapılacak.

MALATYA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:00

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