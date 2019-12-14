Doğu Türkistan’daki zulüm protesto edildi

Doğu Türkistan’da yapılan zulüm, Malatya’da düzenlenen yürüyüş ve basın açılmasıyla protesto edildi.

Anadolu Selçuklu Ocakları’nın organize ettiği yürüyüş, eski belediye önünden başladı Kernek Meydanında sona erdi. Yürüyüşe, Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, Sağlık Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, MTTB Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç, Anadolu Selçuklu Ocakları üyeleri bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş sonunda Kernek Meydanında Kur’anı Kerim okundu. Burada basın açıklaması yapan Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, “Doğu Türkistan, Arakan, Yemen, Gazze zulüm altında. Anadolu’da biten hilafet makamı dünyaya yeniden nizam ve barışı getirmek için yine Anadolu topraklarında zuhur edecektir .Uygur Türklerinin biran önce Çin zulmünden kurtulmasını bekliyoruz. Dünya genelinde baktığımızda bu zulüme yeterince ses çıkarılmıyor. Zulmün biran önce bitmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD’de kabul edilen sözde ermeni soykırımı konusuna da temas eden Geçen, “ Sonradan olma karma bir Amerikan kararları bizim için hükümsüzdür” şeklinde konuştu.

Sloganların da atıldığı basın açıklamasında dua gerçekleştirildi. Son olarak da temsilen Çin bayrağı da yakıldı.

MALATYA 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.