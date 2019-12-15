Ruhsatız uzun namlulu silahla yakalandı

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Malatya’da bir şüpheli şahısta ruhsatsız uzun namlulu otomatik silah ile av tüfeği ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan uygulamalar da 12 Aralık günü durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız CZ Model 25 marka uzun namlulu tam otomatik silah ele geçirildi. Şahsın evinde de yapılan aramalarda 41 adet mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

MALATYA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:01

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