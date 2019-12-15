HİMYAÇ-DER’den Güder’e ziyaret

Himayeye Muhtaç Yaşlılar Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Osman Güder, “Temiz ve sağlıklı toplum için STK’ları destekliyoruz” dedi.

Kısa adı HİMYAÇDER olan ve genel merkezi Malatya’da bulunan Himayeye Muhtaç Yaşlılar Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti. HİMYAÇDER Genel Başkan Ece Budan ve yönetimi Başkan Güder’e yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Sivil Toplum Kuruluşlarının geleceğin Türkiye’sinde önemli işler yapacağına gönülden inandığını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, HİMYAÇDER’in önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, “Bu toplumun ortak paydası, fayda sağlayacak, toplumun huzuru sağlayabilecek, yaşam kalitesini, konforu sağlayabilecek çalışmalar yapmak hepimizin asli görevi. Sivil toplum örgütleri yeri geldiğinde toplumun gözü kulağı olabiliyorlar. Ülkemizde son 20 yılda STK’ların sayısı ciddi olarak arttı. Bizler de belediye olarak STK’ların önemli görevler yerine getirebilmeleri için katkı ve destek sağlamalıyız. Temiz, sağlıklı toplumu oluşturma adına hepimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız” dedi.

Oluşan problemlere karşı sivil toplum örgütleriyle birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirten Başkan Güder, “Malatya için en büyük sorunlardan bir tanesi uyuşturucu problemi. Kullanımı maalesef ki ücra mahallelere kadar indi. Bunun artık bir şekilde engellenmesi lazım. Kolluk kuvvetleri işin bir yönü. Burada sivil toplum örgütlerine büyük sorumluluklar düşüyor. İnşallah sivil toplum kuruluşları ile el ele vererek problemleri çözeceğiz. Malatya huzurlu bir kent. Bugüne kadar insanımız birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşadı. Bu birlikteliğimizi hepimizin koruması lazım. Çok fazla göç alıyoruz ve bu göçün çoğunluğu dezavantajlı kesimden oluyor. Bu kesim de bu tür eylemlere yatkın insanlar oluyor. Battalgazi bölgemiz biraz daha dezavantajlı durumda ve bu nedenle bizlerin çok daha fazla çalışması lazım” şeklinde konuştu.

Belediye bünyesinde oluşturulan ekip ile ilgili de bilgiler aktaran Güder, “Belediyede oluşturduğumuz ekip 700 civarında eve ziyarette bulundu. Bu yönüyle topluma nasıl destek olabiliriz, ne gibi ihtiyaçlar var, hangi mahallede ne gibi sorunlar var, bunları tespit ediyorlar. Bu tespitler sonrasında gerek valiliğimiz ile gerek il emniyet müdürlümüğüz ile gerekse de kaymakamlığımız ve diğer resmi kurumlarla bu tespitlerimizi paylaşıyoruz ve ortak bir payda altında birleştiriyoruz. Amacımız halkın huzurunun devam etmesi. Sizler de hiçbir ücret almadan zamanınızı insanlar için harcıyorsunuz. Bu yönden de sizleri taktir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

HİMYAÇ DER Genel Başkanı Ece Budan ise, “HİMYAÇDER’in Malatya’da Genel merkezi var. Aynı zamanda 11 ilde şubesi olan ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı bütün kurumları içeren, kadın, uyuşturucu gibi toplumun yarası olan konularda çalışan bir derneğiz. Gönüllü olarak önemli konularda mücadele veriyoruz. Bu çalışmalarla birlikte Malatya’da ve Türkiye’de toplumu ilgilen konularda çalışmalar yürütüyoruz. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Bundan sonra birlikte çalışmalar yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

MALATYA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:14

YATSI 18:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.