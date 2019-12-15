Darende Kaymakamı Çalışır, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Malatya’nın Darende ilçesi Kaymakamı Malik Çalışır, mahalle gezileri kapsamında Ayvalı Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi.

Mahalle Muhtarı Hamit Özdemir ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Çalışır, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Her fırsatta mahalleleri gezerek halkın sorunlarını yakından takip ettiklerini belirten Kaymakam Çalışır, “Ayvalı Mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Yüz yüze görüşme fırsatı bulduk. Vatandaşlarımızın isteklerini dinliyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan müracaatları ve sorunları konuşuyoruz. Aynı zamanda incelemeler ve görüşmelerimiz sayesinde hem sorunların çözüm sürecini hem de en iyi hizmeti verebilmeyi sağlıyoruz. Devletimizin imkanları ölçüsünde isteklerin yerine getirilmesi için notlarımızı aldık elimizden geleni yapacağız” dedi.

Mahalle Muhtarı Hamit Özdemir ise sorunlarını dile getirerek, “Mahalle içi ulaşımı sağlayan yolların parke ve ya sıcak asfalt ile kaplanmasını istiyoruz. İçme suyu hattımız patlayan göletten dolayı zarar gördü. Şuan suya geçici olarak düzeltmelerine rağmen kanalizasyon karışmaya devam ediyor. İsteğimiz üzerine yetkiler buraya gelerek testler yaptı ve haklılığımız teyit edildi. Bu durumu çözmek için taş duvar çekilmesi ve hatta bakım yapılmasını istiyoruz. Her sel gelmesinde içme suyu deposu zarar görüyor ve suyumuz içilmez oluyor. Vatandaşın sağlığı kimsenin umurunda değil. MASKİ’nin sesimize kulak vermesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Tarımsal sulamada elektrik fiyatlarının yüksek olduğunu dile getiren Özdemir, “Biz mahsulü almadan faturalar geliyor ödemeyince sözleşme iptal ediliyor. Tekrardan açma bedeli ödemek zorunda kalıyoruz. Zaten faturalar çok yüksek bir de böyle olunca altından kalkamıyoruz. Biz faturalandırmaları sezon sonunda yapılmasını ve fiyatların daha uygun seviyelere çekilmesini istiyoruz. Burada yüzlerce kayısı üreticisi var hepimiz bu durumdan mağduruz, devletimizin bu konuya el atarak çözmesini istiyoruz” diye konuştu.

MALATYA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:01

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