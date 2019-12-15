Yeşilyurt Belediyespor ilk yarının son maçında mağlup

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TFF 3. Lig 3.Grup'un 17. haftasında deplasmanda Ankara temsilcisi Altındağ Belediyespor'a konuk olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor ikinci yarısının büyük bölümünü 10 kişi oynadığı maçı 85. dakikada yediği golle 10 kaybetti.

TFF 3. Lig 3.Grup'un 17. haftasında deplasmanda Altındağ Belediyespor'a konuk olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibine 10 yenilerek ilk yarının son haftasını puansız kapattı.

Çubuk İlçe Stadı'nda oynanan karşılamayı Mehmet Güngör yönetti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor rakibi karşısında Emrah Tuncel, Enes Filiz, Alpay Aldemir, Halil İbrahim Can, Mustafa Pınar, Vedat Erçin, Ali Kemal Başaran, Selim Dağ, Deniz Işık, Sefa Korkmaz ve İbrahim Tokay on biriyle mücadele etti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da defans oyuncusu Enes Filiz maçın 49. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılamanın başından sonuna kadar rakibiyle başa baş bir oyun sergileyen Yeşilyurt Belediyespor aldığı yenilgiyle ligin ilk yarısını 15 puanda kapattı.

MALATYA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:01

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