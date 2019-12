Milletvekili Kahtalı, 'Zirvedekiler' Programının konuğu oldu

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Kanal 7 Avrupa Televizyonunda yayımlanan ‘Meltemle Zirvedekiler’ programına konuk oldu.

Malatya’nın her yönüyle ele alındığı programda ‘Zirve Konuğu’ bölümünde Milletvekili Hakan Kahtalı ile yapılan söyleşiye yer verildi. Programda konuşan Kahtalı, Malatya’nın konumu itibariyle çok önemli bir noktada yer aldığını belirterek, “Malatya kadim bir şehir. Battalgazi'leri, Niyazi Mısri'lerin ve çok kıymetli siyasi aktörlerin yetiştiği bir kent. Malatya huzurun ve barışın kenti” dedi.

Malatya’nın ekonomisi ile ilgili de bilgiler veren Kahtalı, “Malatya’mızın sanayisine baktığımızda 2 Organize sanayi bölgesinde 25 binin üzerinde çalışan var. 3’üncü OSB ile de çok daha fazla istihdam sağlanacak” ifadelerine yer verdi.

Malatya denince ilk akla olarak kayısının geldiğini belirten Kahtalı, “Malatya’da üretilen kayısı dünyadaki toplam kayısı üretiminin yüzde 70’ini oluşturuyor. Şuanda yıllık ortama 600 bin ton yaş kayısı üretimi var. Bunun da yaklaşık 110 bin tonu her yıl ihracat ediliyor. Bu ihracat ile birlikte yaklaşık 300 milyon dolar her yıl girdi oluyor” şeklinde konuştu.

Malatya’nın fuarlar kenti olarak da son yıllarda adından söz ettirdiğini söyleyen Milletvekili Kahtalı, bu yıl yeniden başlayan kayısı festivali ile de Malatya’nın tanıtımına ciddi katkı sağlandığını ifade etti. Malatya’nın tarım ve sanayi kenti olmasının yanı sıra son dönemlerde sağlıktaki başarıları ile de gündeme geldiğini belirten Kahtalı, “Malatya artık ciddi bir sağlık merkezi olmuş durumda. Dünyadaki en fazla karaciğer naklinin yapıldığı yer Malatya’dır. Burada İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde yer alan Karaciğer Nakil Enstitüsü ile karaciğer nakillerinde önemli bir başarıyı yakaladık. Yine aynı şekilde şuanda Avrupa’da en fazla ilik naklinin de yapıldığı merkez Malatya Turgut Özal Tıp Merkezidir. Buradaki kıymetli hocalarımızın büyük gayretleri ile Malatya artık bir sağlık merkezi haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Malatya’nın sağlıkta, tarımda, sanayide önemli bir konumda olduğunu dile getiren Kahtalı, “Ülkemizdeki ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı mutlaka Malatya’ya gelmesini ve burada yöresel yemekler, tarihi eserleri görmelerini istiyoruz. Huzurun ve barışın hakim olduğu Malatya’mız da bütün vatandaşlarımızı ağırlamak istiyoruz” diye konuştu.

