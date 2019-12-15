Çocuklar mahallelerine park istiyor

Malatya’da Özalper Mahallesi Huzurlu Sokakta yaşayan vatandaşlar, çocukların rahatça oynayabileceği bir park istiyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesinde bulunan Huzurlu Sokakta yaşayan mahalle sakinleri, çocuklarının oynayabileceği bir park olmaması nedeniyle mağdur olduklarını söylediler. Sokakta bulunan ve uzun yıllar park alanı olarak bırakılan boş arsada toplanan vatandaşlar, yetkililerden mahallelerine bir park yapılmasını talep ettiler.

Çocuklarının oynayacakları bir park olmaması nedeniyle, boş arazide toz toprak içinde oynadıklarını söyleyen mahalleliler, yıllardır bir parka kavuşmanın özlemi içerisinde olduklarını ifade ettiler.

İlgili belediyelere bir çok kez sorunlarını ilettiklerini de dile getiren vatandaşlar, seslerinin artık duyulmasını isteyerek biran önce çocuklarının sağlıklı ve güvenli bir şekilde oynayacağı bir parkın yapılmasını istiyor.

MALATYA 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:01

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