Yeni Malatyaspor'da gözler kupaya çevrildi

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Ligde Beşiktaş'ı yenerek moral bulan Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda 31'in rövanşında Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ligde kazanarak moral bulan sarıkırmızılılar kupada ilk maçtan elde ettiği avantajlı skorla Ankara'da turu geçmek istiyor. Beşiktaş maçının ardından Malatya'ya dönmeyen Yeni Malatyaspor, Başkent'e geçerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Sergen Yalçın'ın ligde görev vermediği isimleri tercih etmesinin beklendiği Keçiörengücü karşılaşması 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.45'te Aktepe Stadı'nda oynanacak.

Sarıkırmızılılarda sakatlığı süren Eren Tozlu bu karşılamada forma giyemeyecek.

MALATYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:14

YATSI 18:37

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