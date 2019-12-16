"Arguvanlı Çocuklar Sinemayla Buluşuyor" projesi kapsamında ilçedeki ilk okul öğrencileri sinema ile buluşmaya devam ediyor.

Malatya’nın Arguvan İlçe Kaymakamlığı projesi kapsamında Atatürk ilk okulu öğrencileri Malatya Park AVM’deki sinemada buluştu. Okul müdür ve öğretmenleri eşliğinde filmi heyecanla izleyen çocuklara, su ve mısır ikramı yapıldı. Daha sonra özel bir lokantada yemek ikramı yapılan öğrenciler, gittikleri yerlerde yoğun ilgi ile karşılaştılar.

İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, yaptığı açıklamada, "Arguvanlı Çocuklar Sinemayla Buluşuyor projesi kapsamında önemli olan çocuklarımızın sosyal hayata adaptasyonlarıdır. Sanat farkındalıklarını sağlamak ve hatıralarında güzel anılar bırakmaktır. Çocuklarımız her şeyden kıymetlidir. Onlara bu değerli olduklarını hissettirmek gereklidir. Çocuklarımızın toplumda milli, kültürel değerler açısından bilinçlilik düzeylerinin yükseltilmesi, topluma ve kendilerine yararlı olacak temel değerleri kişisel hazinelerine en güzel şekilde kazandırılması amacıyla oluşturduğumuz projemiz, hem öğretmen hem öğrencilerimiz tarafından ilgiyle karşılandı. Çocukların yüzünü güldürebiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

Arguvan Atatürk ilk okulu öğrencilerinden birçok öğrenci, ilk kez sinema filmi izlemenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

MALATYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

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