"Dijital Ben" Projesi eğitimi verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

"Dijital Ben" Projesi eğitimi verildi

İHA

Malatya Teknokent ve Habitat Derneği tarafından yürütülen "Dijital Ben" Projesi kapsamında eğitim verildi.

"Dijital Ben" Projesi eğitimi verildi

Malatya Teknokent ve Habitat Derneği tarafından yürütülen "Dijital Ben" Projesi kapsamında eğitim verildi.
Pusula Ön Kuluçka Merkezinde Dijital Ben Projesi kapsamında verilen eğitimde, girişimci ve KOBİ’lere kod yazmadan, online ortamda nasıl çalışma yapacakları anlatıldı. Özellikle kadın girişimcilerin online bir varlığa sahip olmasının amaçlandığı yetkililer tarafından açıklanırken, Online varlığın öneminden ve dijital ortamda var olma sürecine de değinilen bu eğitime katılım sağlayan Pusula Ön Kuluçka üyesi girişimci adaylara ve organizasyonu destekleyen kuruluşlara teşekkür edildi.
"Dijital Ben" Projesi eğitimi sonunda katılımcılara sertifika verildi.

MALATYA

16 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arguvanlı çocuklar sinemayla buluşuyor
YEREL HABERLER Arguvanlı çocuklar sinemayla buluşuyor
Malatya’da iş yeri yangını korkuttu
YEREL HABERLER Malatya’da iş yeri yangını korkuttu
(Özel haber) Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel: "Üzerimizdeki şanssızlığı kırdık"
YEREL HABERLER (Özel haber) Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı ...
Yeni Malatyaspor'da gözler kupaya çevrildi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da gözler kupaya çevrildi
Malatya'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 ...
Özel Hareket Bölge Başkanlığı binasına 2020'de başlanılıyor
YEREL HABERLER Özel Hareket Bölge Başkanlığı binasına 2020'de ...
Çocuklar mahallelerine park istiyor
YEREL HABERLER Çocuklar mahallelerine park istiyor
Milletvekili Kahtalı, 'Zirvedekiler' Programının konuğu oldu
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı, 'Zirvedekiler' Programının ...
Yeşilyurt Belediyespor ilk yarının son maçında mağlup
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor ilk yarının son maçında mağlup
Darende Kaymakamı Çalışır, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Darende Kaymakamı Çalışır, mahalle ziyaretlerini ...
Ilkım, Spor Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısı oldu
YEREL HABERLER Ilkım, Spor Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısı oldu
HİMYAÇ-DER’den Güder’e ziyaret
YEREL HABERLER HİMYAÇ-DER’den Güder’e ziyaret
Ruhsatız uzun namlulu silahla yakalandı
YEREL HABERLER Ruhsatız uzun namlulu silahla yakalandı
Malatya’da suçlulara geçit yok
YEREL HABERLER Malatya’da suçlulara geçit yok
Yeşilyurt Belediyesinden çocuklara trafik eğitimi
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesinden çocuklara trafik eğitimi
Emniyet Müdürlüğü'nü gözetleyen şüpheli, güvenlik güçlerini alarma geçirdi
YEREL HABERLER Emniyet Müdürlüğü'nü gözetleyen şüpheli, güvenlik ...
Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası
YEREL HABERLER Malatya’yı ayağa kaldıran saldırı iddiası
Malatya’da polis noktasına ateş açıldı
YEREL HABERLER Malatya’da polis noktasına ateş açıldı
Doğu Türkistan’daki zulüm protesto edildi
YEREL HABERLER Doğu Türkistan’daki zulüm protesto edildi
Mutfak atölyesi etkinliğine çocuklardan ilgi
YEREL HABERLER Mutfak atölyesi etkinliğine çocuklardan ilgi
Başkan Bingöl’den randevu eleştirisi
YEREL HABERLER Başkan Bingöl’den randevu eleştirisi
Sorunları tespit toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Sorunları tespit toplantısı düzenlendi
Kayısılı baklava için patent çalışması
YEREL HABERLER Kayısılı baklava için patent çalışması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X