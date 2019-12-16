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Rektörler Çalıştayı tamamlandı 38 üniversiteden katılım oldu

İHA

Üniversitelerin ortak sorunlarını belirlemek amacıyla Malatya İnönü Üniversitesi'nin ev sahipliğinde ve Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın Koordinatörlüğünde düzenlenen "Rektörler Çalıştayı" tamamlandı.

Rektörler Çalıştayı tamamlandı 38 üniversiteden katılım oldu

Üniversitelerin ortak sorunlarını belirlemek amacıyla Malatya İnönü Üniversitesi'nin ev sahipliğinde ve Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın Koordinatörlüğünde düzenlenen “Rektörler Çalıştayı” tamamlandı.
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Rektörler Çalıştayı’nda, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Karadeniz’e kıyısı olan üniversiteleri bir araya getirmeyi ve bölgesel sorunları tartışmayı amaçladıklarını ifade ederek, rektörlerin sunumlar yaparak çalıştaya katkı sunduklarını belirtti. Sunumlar sonrasında söz konusu üniversitelerle ilgili verilerin ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Yaylalı, rektörlere ve akademik personele uygulanan anketten de önemli bilgiler elde ettiklerini vurguladı.
Toplam 8 bin 600 akademik personele uygulanan anketin: “eğitim öğretim”, “araştırmageliştirme”, “üniversitelerin bilinirliği” ve “motivasyon” konularıyla ilgili olduğunu açıklayan Prof. Dr. Yaylalı, “Anketlerin hepsini toplayıp bir rapor haline getirdikten sonra YÖK’de tartışacağız. Anketi hangi üniversitede yapıyorsak sadece o üniversitenin rektörü ile paylaşacağız. YÖK Başkanımız, Başkan Vekili ve ben Koordinatör olarak bu işi yapacağız.”ifadelerini kullandı.
Pof. Dr. Muammer Yaylalı, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın çok güzel ev sahipliği yaptığını ve çalıştayda güzel çalışmaların ortaya çıktığını sözlerine ekledi.
Çalıştay ile ilgili konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki üniversitelerin rektörlerinin katılımı ve Prof. Dr. Muammer Yaylalı’nın koordinatörlüğünde yürütülen Rektörler Çalıştayı’nın söz konusu üniversitelerin ortak sorunlarını tespit etmeye ve bunlara çözüm önerileri getirmeye yönelik olduğunu söyleyerek, “Çalıştay kapsamında 38 üniversitenin öğretim üyelerine anket çalışması yapıldı. Şimdiye kadar bu 38 üniversiteden 10 bine yakın akademisyen anketi doldurmuş durumda. Rektörlere de anket uygulandı, hepsinin değerlendirilmesi sonucu bir rapor hazırlanacak. Prof. Dr. Muammer Yaylalı Hoca başkanlığındaki raportör ekip o raporu rektörlerle paylaşacak ve YÖK Genel Kurulu’nda bu çalıştayın raporu değerlendirilecek.” şeklinde konuştu.
Rektör Kızılay, YÖK Yürütme Kurulu Üyelerinin ve 38 rektörün çalıştaya katkı sağladığını, üniversiteyi gezdiklerini, şehrin güzelliklerini yakından tanıdıklarını ve şehre özgü tatlardan kendilerine ikram edildiğini ifade etti.
Rektörler Çalıştayı’na katılan rektörler ise şöyle: “Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Karedeniz Teknik Üniversitesi Rektörü adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Kapu, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Trabzon Avrasya Üniversitesi Rektörü adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fetih Polat, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Yılmaz, Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Übeyde İpek, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adına Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Aytek, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Gaziantep Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan.”

MALATYA

16 Aralık 2019 Pazartesi

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