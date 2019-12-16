1.Amatör Küme Futbol Ligi’nde lider Arapgir’e Arguvan darbesi

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Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nin 4. haftasında oynanan karşılaşmalar nefes kesti.

Pazar günü oynanan karşılaşmalarda A Grubu lideri Hekimhan Girmanaspor sahasında Malatyagücü’nü 20’la geçerken, B Grubu lideri Arapgirspor ise deplasmanda Arguvan Belediyespor!a 10’lık skorla yenildi.

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde haftanın görünümü şu şekilde:

Malatyaspor 11 Kale Gençlerbirliği, 1966 Malatya Gençlik 22 Battalgazi Belediyespor, Sanayispor 14 Demirspor, Hekimhan Girmana 20 Malatyagücü, Ataköy 11 Hekimhan Belediyespor, Arguvan Belediyespor 10 Arapgirspor, Darendespor 50 Akçadağ Anka

Amatör Kümede 5. haftanın programı ise şöyle:

MalatyagücüDemirspor, Kale GençlerbirliğiHekimhan Girmana, Akçadağ AnkaMalatyaspor, SanayisporDarendespor, OrduzuAtaköy, Battalgazi BelediyesporArguvan Belediyespor, Hekimhan Belediyespor1966 Malatya Gençlikspor, Arapgirspor BAY

MALATYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:14

YATSI 18:37

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