Malatyalılardan ‘Kürecik’ konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD’nin yaptırım söylemlerine karşı İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılabileceğini açıklamasına Malatyalılar tam destek verdi.

2012 yılında NATO tarafından balistik füze saldırılarına karşı erken uyarı radarı olarak kullanılmak üzere Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kurulan Kürecik Radar Üssü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ile gündeme geldi. Erdoğan’ın, "ABD’nin yaptırım tehditleri karşısında Adana’nın İncirlik Havaalanı ve Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üslerini gerekirse kapatabiliriz" demesine Malatyalılar tam destek verdi.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın böyle bir karar alması durumunda sonuna kadar arkasında olduklarını söyleyerek, bu düşünceyi, kararı desteklediklerini ifade etti.

MALATYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

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