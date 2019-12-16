Randevulu olarak ana okullarına hizmet veriyor

Malatya’da, randevulu olarak ana okullarına hizmet veren Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezinde, Nezaket Okulları öğrencileri, eğlenerek öğrendiler.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezi’nde 47 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ücretsiz olarak sportif etkinlikler düzenleniyor. Tüm ana okullarına açık olan merkezin son konukları, Büyükşehir Belediyesi Nezaket Okulları oldu.

Yeşilyurt İlçesi Koyunoğlu Mahallesi Hacı Evliya Caddesinde yer alan Cemal Aslan Temel Beceri ve Eğitim Merkezi, okul öncesindeki çocuklara psikomotor ve koordinasyon eğitimleri vermeye devam ediyor. Randevulu olarak ana okullarına hizmet veren ve miniklerin hem oyun hem eğitim yeri olan merkezin son misafirleri yine Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Nezaket Okulları oldu. Uzman eğitimciler eşliğinde sportif etkinlikler yapan Nezaket Okulları öğrencileri, eğlenerek öğrendiler.

Büyükşehir Belediyesi’nin 46 yaş grubuna yönelik olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Malatya Müftülüğü ve İlçe Müftülükleri işbirliğiyle yürüttüğü Yeşeren Tohumlar Projesi kapsamında açtığı Nezaket Okulları 8 bölgede bulunuyor. Açıldığı semtlerde gördüğü ilgi üzerine yaygınlaştırılan Nezaket Okulları’nın 8’ncisi Tecde Mahallesinde açılmıştı.

Diğer okullar; Melekbaba, Salköprü Yeşiltepe ve Özalper semt konakları ile TOKİ Konutlarındaki Şehit Ramazan Sarıkaya, Şehit Engin Tilbaç ve Şehit Ahmet Kocabay eğitim merkezlerinde yer alıyor.

MALATYA 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

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