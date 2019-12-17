Yeşilyurt Belediyespor devre arası kampını Antalya'da yapacak

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3. Lig 3. Grup'ta mücadelede eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un kamp programı belli oldu.

Hafta sonu oynanan maçlarla 17 haftası tamamlanan 3. Lig son hafta maçlarının ardından devre arasına girdi. 12 Ocak 2020' de 18. hafta maçlarıyla başlayacak liglerde takımlar 28 gün sonra ikinci yarıya hazırlanma fırsatı bulacak. Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor’un devre arası kamp programı netleşti. Teknik heyet tarafından Altındağ maçından sonra 4 gün izin verilen turuncu yeşilliler, 20 Aralık Cuma günü Malatya’da yeniden toplanacak.

İl dışından gelenlere 2 gün ekstra izin veren teknik sorumlu Mehmet Ak, Malatya’da 1 hafta sürecek ön hazırlıkların ardından takımı 30 Aralık’ta Antalya kampına götürecek. 12 gün Antalya’da çalışıp hazırlık maçları oynayacak turuncu yeşilliler oradan da 18. hafta maçı olan Bayrampaşa karşılaşması için İstanbul’a gidecek.

MALATYA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:37

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