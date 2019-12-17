Yeni Malatyaspor Ankara’da tur için sahaya çıkacak

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Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle yüzlerin güldüğü Yeni Malatyaspor’da rota kupa maçına çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında yarın deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu maçın son çalışmasını İstanbul’da yaptı.

Beşiktaş Fulya Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlenirken, çalışmayı Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yöneticilerden Ahmet Topdağ da izledi. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma çift kale maçla sona ererken, Sergen Yalçın’ın ligde fazla şans bulamayan oyuncuları kupa maçına hazırladığı belirtildi.

Yeni Malatyaspor, yaptığı antrenmanın ardından uçakla Ankara’ya hareket etti. Sarıkırmızılılarda sakatlığı bulunan Eren Tozlu dışında eksik bulunmuyor.

Keçiörengücü Yeni Malatyaspor karşılaşması yarın saat 13.45’te başlayacak. Aktepe Stadı’ndaki müsabakayı Hakan Ceylan yönetecek.

MALATYA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:02

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