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Malatya birincisi Güreşçileri tebrik

İHA

Liseler arası Güreş il şampiyonasında Malatya birincisi olan Güreşçiler tebrik edildi.

Malatya birincisi Güreşçileri tebrik

Liseler arası Güreş il şampiyonasında Malatya birincisi olan Güreşçiler tebrik edildi.
Malatya’nın Kale İlçesi İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi güreş takımı ve Antrenör Onur Altunbey, Kale Kaymakam Vekili Nurullah Kaya’yı makamında ziyaret etti.
Battalgazi kapalı spor salonunda 16 okulun katılımıyla yapılan gençler A kategorisi okullar arası Güreş müsabakalarına katılan ve 1 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak total puanda Malatya İl birincisi olan Kale İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tebrik edildi.
Güreş Antrenörü öğretmen Onur Altunbey, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Ayaz ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, Kale Kaymakam Vekili Nurullah Kaya’yı makamında ziyarette, öğrencilerin başarısı konuşuldu.
Kaymakam Vekili Nurullah Kaya öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

MALATYA

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 14:54
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  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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