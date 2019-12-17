Darende’de Yerli Malı Haftası kutlandı

Malatya’nın Darende ilçesinde, Yerli Malı Haftası nedeniyle Nadir ilkokulu bir etkinlik düzenledi.

Nadir İlkokulu Müdürü Mustafa Kızmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Yerli malı Türk’ün malıdır. 'Herkes bunu kullanmalı' sloganı ile hazırladığımız programdaki amacımız, yeni nesile yerli malını kullanmalarını önermektir. Velilerin yöresel yemek, tatlı ve ürünleri misafir ve öğrencilere ikram edildi. Ülkenin zengin kaynaklarından bahsedildi. Öğrenci ve öğretmenler tutum, yatırım ve Türk malları haftasının amacına ulaşması için büyük emek harcadılar" dedi.

Nadir ilkokulunun düzenlemiş olduğu tutum, yatırım ve Türk malları haftası etkinliğine Kaymakam Malik Çalışır, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Jandarma bölük komutanı Ufuk Kale, emniyet müdürü Mustafa Denizhan ve daire amirleri ve okul idarecileri katıldı

Kaymakam Malik Çalışır sınıfları tek, tek ziyaret ederek öğrencilerin yerli malı haftasını kutladı.

MALATYA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:02

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