Salon Hokeyi 1.Lig müsabakaları tamamlandı

Türkiye Hokey Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, Erkekler ve Kadınlar Salon Hokeyi1.Lig müsabakaları tamamlandı.

12 16 Aralık 2019 tarihleri arasında Yeşiltepe Spor Salonunda oynanan müsabakalar birbirinden çekişmeli geçti müsabakalar sonunda kadınlarda Malatya Anadolu Ateşi Spor Kulübü ile ikinci olan Haydarpaşa Spor Kulübü Süper Lige yükseldi. Erkeklerde ise Suruç Hokey Spor Kulübü şampiyon olarak, Nizip Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü ise ikincilikle Süper Lige yükselen takımlar oldu.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından kupa ve madalya törenine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer ve Mehmet Nogay katıldı.

Erkekler ve Kadınlar Salon 1.Lig müsabakalarında dereceye giren takımlar şöyle oluştu:

Kadınlar

1Malatya Anadolu Ateşi Spor Kulübü, 2Haydarpaşa Spor Kulübü, 3Adana Büyükşehir Hokey,

Erkeklerde

1Suruç Hokey Spor Kulübü, 2Nizip Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü, 3Peyas Spor Kulübü

MALATYA 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:37

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