Fatma Uygur, Balkan şampiyonu oldu

Malatyalı karate sporcusu Fatma Uygur Makedonya’da yapılan Balkan Karate Şampiyonası’nda kendi kilosunda şampiyon oldu.

13 15 Aralık 2019 tarihleri arasında Makedonya'da yapılan Balkan Karate Şampiyonasında Türk Milli takımında Genç Bayanlar +59 Kilogramda yarışan Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Sporcusu Fatma Uygur yaptığı 4 maç sonucunda güçlü rakiplerini yenerek kilosunda Balkan Şampiyonu oldu.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sporcumuz Fatma Uygur’un Balkan Şampiyonası Olması bizleri çok gururlandırdı. Sporcumuz Fatma Uygur’u antrenörü aynı zamanda babası olan Zeki Uygur’u tebrik eder başarılarının devamını dilerim’’ diye konuştu.

MALATYA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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