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Özbekistan ile İnönü Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

İHA

Özbekistan Cumhuriyeti Acil Tıp Araştırmaları Merkezi ile Malatya İnönü Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Özbekistan ile İnönü Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Özbekistan Cumhuriyeti Acil Tıp Araştırmaları Merkezi ile Malatya İnönü Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Özbekistan’nın başkenti Taşkent’te düzenlenen TürkÖzbek Sağlık İş Forumu'nda Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Abdülhakim Khadjibaev ile iş birliği protokolü imzaladı.
Protokol programına, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat ve İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Hakan Erkuş katıldı.
TürkÖzbek Sağlık İş Forumu’nun Türkiye Sağlık Bakanlığı ile Özbekistan Sağlık Bakanlığı arasında düzenlendiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Sağlık İş Forumu’na katılma amaçlarının İnönü Üniversitesi ile Özbekistan Cumhuriyeti Acil Tıp Araştırmaları Merkezi arasında bir işbirliği protokolü imzalamak olduğunu vurguladı.
Rektör Kızılay, Özbekistan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Abdülhakim Khadjibaev ile yaptıkları protokol anlaşması kapsamında eğitim, sağlık ve tıp eğitimi ile ilgili sahalarda iş birliği ve destek çalışması yapacaklarını belirterek, “Özbekistan’dan uzman doktorlar, hocalar gelecek burada eğitim alacaklar ve Özbekistan’a dönüp orada ameliyatlar yapacaklar. Bizden bazı ameliyatlar için destek istediklerinde gideceğiz ve ekibimizle o ameliyatı başlatacağız" ifadelerini kullandı.
Kızılay, protokol kapsamında öğrenci, asistan ve araştırma görevlisi değişimi çalışmalarının da olacağına parmak basıp, sağlıkta tanı, tedavi ve eğitim ile ilgili her alanda Özbekistan’a destek vereceklerini ve tedavi edilemeyen hastaları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne gönderebileceklerini, sağlık turizmi kapsamında Malatya’da Özbekistanlı hastaların tedavilerini yapacaklarını söyledi.

MALATYA

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 14:54
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