Taraftarlardan Emniyet Müdürü Dağdelen’e hayırlı olsun ziyareti

Malatyaspor Taraftarlar Derneği, Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ve dernek yöneticilerinin katıldığı ziyarette, Dağdeviren’e adının yazılı olduğu 44 numaralı Yeni Malatyaspor forması hediye edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dağdeviren, Malatya’nın futbola önem veren bir kent olduğunu, bunun şehrin sosyal yaşamı açısından önem taşıdığını, Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’deki başarısıyla gururlandıklarını söyledi. Dernek Başkanı Ender Kaya da Dağdeviren’e teşekkürlerini ileterek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Kaya, “Sizler şehrimizin asayiş ve emniyeti noktasında yaptığınız işle her zaman taktire şayan hizmetler yapmaktasınız. İnşallah sizleri her zaman maçlarımızda aramızda da görmek isteriz. Bir kez daha yeni görevinizde başarılar diliyoruz” diye konuştu.

MALATYA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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