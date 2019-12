Sanat Merkezi, yeni yetenekleri ortaya çıkarıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 branşta 61 ayrı kurs düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Sanat Merkezi, vatandaşların ilgi odağı oluyor. Okul öncesi yaşlardan başlayarak her yaştan Malatyalıların uğrak mekanı haline gelen Sanat Merkezi, yeni yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağında yer alan Sanat Merkezi, aile ortamında sanatsal yeteneklerin sergilenmesi fırsatını sunuyor. Sanat Merkezinde bağlama, gitar, piyano, keman kurslarından kağıt rölyef, seramik, çini, hat, tezhip, resim, heykel, drama, fotoğrafçılık gibi geleneksel ve modern sanatlara kadar 27 branşta 61 ayrı kurs düzenleniyor. Yıl boyunca sürekli olarak hafta içi ve hafta sonu programlarıyla, her yaştan vatandaşı sanatla buluşturan merkez, Malatya’da önemli bir boşluğu dolduruyor. Emeklilerin hobi amaçlı olarak Sanat Merkezinde kurslara katılmasının yanı sıra ilgisine göre kendini geliştirmek isteyenler ile yaş gruplarına göre sanat okullarını kazanmak isteyen öğrenciler de Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinden yararlanıyor.

"Her yaştan öğrencinin ikinci okulu"

İlkokul çağındaki öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sınavlarını kazanmak için kurslara katılıyor. Ortaokul düzeyindeki öğrenciler, güzel sanatlar liselerini kazanmak için resim, müzik gibi kurslara devam ediyorlar. Üniversitelerin yetenek sınavlarını kazanmak isteyen lise öğrencileri de yine Sanat Merkezinin müdavimi oluyorlar.

Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle yürütülen kurslardan yıllık olarak 5 bini aşkın vatandaş istifade ediyor.

MALATYA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.