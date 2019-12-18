1.Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresi 20-22 Aralık’ta

1.Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresi 2022 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek.

Onursal Başkanlığını Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yapacağı, Yeşilyurt Belediyesi ile (İKSAD) İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneğinin ortaklaşa düzenleyeceği 1.Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresi 2022 Aralık’ta Malatya Park Hotel’de gerçekleşecek. Onursal Başkanlığını Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yapacağı kongrenin Düzenleme Kurulunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden Prof.Dr. Mustafa Talas, Rusya Bilimler Akademisinden Doç. Dr. Dinara Fardeeva, Malatya İnönü Üniversitesinden Dr.Hülya Bingöl ile Şanlıurfa Harran Üniversitesinden Dr.Hasan Çiftçi yer alıyor. Üç gün sürecek olan kongrede, Gastronomi, yemek ve kültür konuları hakkında sunumlar yapılacak. 1.Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresine ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Gastronomi dünyasına Malatya ve Yeşilyurt yemeklerinin imzasını atmak için 1.Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresini büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Şahsımı böylesine özel bir organizasyonun Onursal Başkanlığına layık gören Kongremizin Düzenleme Kurulu Heyetinde yer alan değerli bilim adamlarına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Damaklarda farklı bir lezzet bırakan, yöresel lezzetlerin alanında deneyimli ustaların elinde zenginleşmesiyle her yönüyle farklı bir kültüre sahip olan Malatya ve Yeşilyurt Mutfağını, kongre aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırmayı planlıyoruz. Aylardır süren yoğun görüşmelerin ardından ön hazırlıkları tamamlanan, ev sahipliği yapmaktan da büyük bir onur duyacağımız kongrede, Yeşilyurt’a özgü 44 çeşit kahvaltılarımız, etli ve sulu yemeklerimizin yanı sıra bölgemize özgü tava yemeklerimizin tanıtımını daha planlı ve güzel bir şekilde yapmak adına başlattığımız ‘Lezzet Vadisi’ projemizin amaçlarını, hedeflerini, bu projenin hedefe ulaşması için yaptığımız planlı çalışmalar ve yatırımları davetlilerle paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı. Malatya ve Yeşilyurt’a özgü vegan ve vejeteryan yemekleri tanıtacaklarını bildiren Çınar, “Fırın yemeklerimiz, kiraz yaprağı sarmamız, analıkızlı köftemiz ve diğer köfte çeşitlerimizi de kongrede tüm boyutlarıyla katılımcıların beğenisine sunup, bu eşsiz tatların tanıtımını yapacağız. Bununla birlikte kuruluşuna öncülük ettiğimiz, içerisinde kentimizin tanınmış lezzet ustaları, turizmciler, kamu ve kurum yetkilileri ile medyadan isimlerin yer aldığı Gastronomi Platformumuzun projeleri, yine yöresel lezzetlerin hem tanıtımı hem de satışını yapmak amacıyla hizmete sunduğumuz Yöresel Ürünler Çarşımızda ki hizmetlerimiz hakkında yurt içi ve yurt dışından gelecek davetlilere detaylı sunumlar yapacağız. Ayrıca dünyada hızla gelişen yemek turizminde hangi tanıtım metotları etkili, nasıl bir strateji belirlenmeli gibi konularda alanında deneyimli davetlilerin deneyimlerinden ve önerilerinden yararlanacağız. Gastronomi ve turizm uzmanları ile eğitimcilerini bir araya getirmek ve gelişen turizmin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni yaklaşımlar kazanmak amacıyla düzenlenecek olup, üç gün sürecek olan kongremize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" diye konuştu.

MALATYA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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