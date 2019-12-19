Yeni Malatyaspor’da Eren Tozlu ameliyat oldu

Yeni Malatyaspor’un çapraz bağ sakatlığı yaşayan futbolcusu Eren Tozlu özel bir hastanede ameliyat oldu.
Golcü futbolcu Eren Tozlu, çapraz bağ sakatlığından dolayı özel bir hastanede Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından ameliyat edildi. Başarılı bir operasyon geçiren Tozlu'nun 6 ay içerisinde sahalara dönebileceği belirtildi. Eren Tozlu bu sezon sarıkırmızılı formayla 1 gole imza attı.
MALATYA
19 Aralık 2019 Perşembe
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