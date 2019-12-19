DEAŞ’a katıldığını düşündükleri çocuklarından 5 yıldır haber alamıyorlar Acılı aile yardım bekliyor

Malatya’da yaşayan Utuş ailesi, çocukları Hasan Utuş’tan 2014 yılından beri haber alınamıyor. Çocuklarını bulmak için her yolu deneyen acılı aile, DEAŞ tarafından kaçırıldığına inandıkları çocuklarının bulunması için yardım bekliyor.

İstanbul’da üniversite okuyan Hasan Utuş’tan 13 Ekim 2014 yılından beri haber alamayan Malatyalı aile, o dönem İstanbul’da üniversite okuyan çocuklarının terör örgütü DEAŞ'a kaçtığını ya da kaçırıldığını düşünüyor. Baba Mehmet Utuş ile anne Hacire Utuş, çocuklarından gelecek müjdeli haberi bekliyor. Acılı baba Mehmet Utuş, oğlunun İstanbul’da okuduğunu ve okullar başlamadan bir hafta öncesinde kendisine ulaşamadığını söyleyerek, “Biz kendisini aradık telefonlarımızı açmıyordu. İstanbul’da oturan akrabalarıma haber verdim, gidip kaldığı yurda baktılar ama orada da bulamadılar” dedi.



“Telefondaki kişi oğlumun şehit düştüğünü söylemiş”

Malatya’da savcılığa başvuruda bulunduktan sonra İstanbul’a gittiklerini söyleyen baba Mehmet Utuş, “Yattığı yurda gittik, ondan sonra da okuduğu okula gittim ama hiçbir iz bulamadık” şeklinde konuştu. Kendisi İstanbul’dayken özel numaradan bir şahsın Malatya’daki iş yerini aradığını ve DEAŞ'lı olduğunu düşündükleri o kişinin çocuklarının öldüğünü söylediğini anlattı.

Çocuklarının okulun açılmasına 1 hafta kala yurt dışına nasıl gittiğini çözemediklerini söyleyen Utuş, “Daha sonrasında ise bize gizli numaralardan telefonlar geliyordu ama biz bulamadık. Benim ne gecem kaldı ne de gündüzüm. Sabahlara kadar uyuyamıyorum, haber gelirse ulaşabilsinler diye. Oğlumun alkolü, sigarası, hiçbir şeyi yoktu. Namazını kılan, zeki ve dört dörtlük bir çocuktu. Bizim düşmanımız da yok, herkes bizi sever sayar. Biz DEAŞ’tan falan şüpheleniyoruz. Ama çocuktan ne ses var ne haber var” dedi.



“Ölüyse veya diriyse ben çocuğuma kavuşmak istiyorum”

Anne Hacire Utuş da oğluna kavuşmak istediğini ifade ederek, “Bir bilgi, haber almak istiyorum. Ölüyse veya diriyse ben çocuğuma kavuşmak istiyorum. Biz ona ulaşmak için bütün yolları denedik ama bize bütün kapılar hep kapandı. Ondan hariç benim 7 tane daha çocuğum var, onlar okula gidiyorlar, geç kalıyorlar. Ben onlara annelik yapamıyorum üzüntüden. Ben eşimin bu halini görünce daha çok üzülüyorum. Yetkililerden destek istiyorum. 5 yıldır gitmediğimiz yer kalmadı, bize yardımcı olunsun istiyorum” şeklinde konuştu.

MALATYA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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