Malatya’da durdurulan bir araçta yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Pençe 1 Timi, Akpınar Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde yaptığı şok uygulama sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta bir adet ruhsatsız silah ve 7 adet fişek ele geçirildi.
Bu arada, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yaya devriyeler olarak Sancaktar Mahallesinde durumundan şüphelenerek durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında 4 adet sentetik kannabinoid olduğu tespit edilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Her iki olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.
MALATYA
19 Aralık 2019 Perşembe
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