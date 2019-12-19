Malatya’da durdurulan bir araçta yapılan aramada silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Pençe 1 Timi, Akpınar Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde yaptığı şok uygulama sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta bir adet ruhsatsız silah ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Bu arada, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yaya devriyeler olarak Sancaktar Mahallesinde durumundan şüphelenerek durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında 4 adet sentetik kannabinoid olduğu tespit edilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

MALATYA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:15

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.