Arguvan şantiye gibi Arguvan'da yol yapım ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Malatya’nın Arguvan ilçe merkezinin şantiye gibi olduğu, yol yapım ve kaldırım çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Tepebağ Mahallesi Muhtarı Yücel Yıldırım, ilçe beledi başkanı Mehmet Kızıldaş’ın, yeni yollar ve sokaklarda kaldırımlar yaptığını ifade edip, ilçenin adeta şantiye gibi olduğunu aktardı. “İlçemiz, her alanda daha modern ve örnek bir yaşam yerine dönüştürülüyor. Merkezdeki tüm cadde ve sokakların parke taşları, kaldırımları ile birlikte iyi bir görünüme kavuşuyor” diyen Muhtar Yıldırım, “Mahallelerde yürüttüğü çalışmalar vatandaşların da takdirini topluyor. Merkezde parke taşı döşeme, kırsalda ise yol yapımına ara vermeden devam ediliyor. 1954 ten ilçe olan Arguvan, daha iyilerine layıktır. Başkan Kızıldaş ile ekibi ile çalışmalarda emekleri olanlara teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

MALATYA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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