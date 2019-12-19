Bostanbaşı’nda asfalta ağırlık verildi

Hava sıcaklığının normallerin üzerinde olmasını fırsat bilerek ilçe genelinde ki yol açma, genişletme, sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarına yoğunluk veren Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, konutlaşmanın artmasıyla birlikte araç ve yaya trafiğinin yoğunlaştığı Bostanbaşı mahallesinde ki ulaşım ağına yeni alternatif güzergahlar eklemeye devam ediyor.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinin en kalabalık bölgeleri arasında yer alan Bostanbaşı mahallesindeki trafik akışını rahatlatmak adına sürdürülen çalışmalar sırasında alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklar, modern kent vizyonuna uygun hale getiriliyor. Yeşilyurt’un her noktasında ulaşımı rahatlatıp, kaliteli ve konfor düzeyi yüksek yolları hizmete sunmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Vatandaşlarımızın Yeşilyurt’ta yaşamanın ayrıcalığını en iyi şekilde hissetmeleri amacıyla dur durak bilmeden, ilçemizin her noktasında çalışıyoruz. Çağdaş, modern ve yaşanabilir bir Yeşilyurt’u gelecek kuşaklara armağan etmek adına alt ve üst yapı yatırımları, sosyal, kültürel, sanatsal, çevresel ve temizlik hizmetlerinde yakaladığımız başarı grafiğimizi yeni yatırımlarla taçlandırmaktayız. Gelişen ve değişen ilçemizin ulaşım sorununu çözmek ve yollarımızı daha modern hale getirmek için planlamaya uygun olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yolların kendileri için çok önemli olduğuna parmak basan Çınar, “Çünkü yol medeniyet, gelişim ve değişimi ifade eder. Yeni yolların açılmasıyla trafik akışı rahatlar, ticaret gelişir ve ekonomiye direk katkısı olur. Alt yapısı tamamlanan bütün yollarımızın standartlarını yükseltiyoruz. Ulaşım meselesini çözmekle birlikte gelişmenin yeni alanlara doğru kaymasına da katkı sağlıyoruz. Bostanbaşı’nda son yıllarda değişime uğrayan bölgelerimizin başında gelmektedir. Belediye olarak tüm bölgelerimizde olduğu gibi bu mahallemizin yapısına artı değerler katacak yol açma, yenileme ve düzenleme çalışmalarına büyük özen gösteriyoruz. Yaptığımız çalışmalar mahallemizin çehresini değiştirdiği gibi ulaşım rahatlığı sağlayarak, ilçemizin gelişmesinde büyük rol üstlenmektedir. Hemşehrilerimiz için hizmetlerin en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretmek adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

MALATYA 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:15

YATSI 18:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.