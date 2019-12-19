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MTSO üyelerine e-fatura uygulamaları anlatıldı

İHA

1 Ocak 2020 itibariyle ticaretin kurallarını değiştirecek yeni uygulamaların yürürlüğe girmesine kısa bir süre kala, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantı ile yenilikler iş dünyası temsilcilerine anlatıldı.

MTSO üyelerine e-fatura uygulamaları anlatıldı

1 Ocak 2020 itibariyle ticaretin kurallarını değiştirecek yeni uygulamaların yürürlüğe girmesine kısa bir süre kala, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantı ile yenilikler iş dünyası temsilcilerine anlatıldı.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı’nın işbirliğinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gelen yeni uygulamalar anlatıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yeni yıl ile birlikte yürürlüğe girecek olan uygulamaların mağduriyet oluşturmaması adına bilgilendirme toplantısını düzenlediklerini söyledi. Uygulamanın ertelenmesi adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte konuyu Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'a ilettiklerini de ifade eden Sadıkoğlu, "Bu konunun biraz daha uzatılması ile ilgili bakanımıza konuyu ilettik. Bakanımız 'bu konuda daha sağlıklı bir zaman dilimi içerisinde olabilir deyip' sıcak baktığını ifade etmek istiyorum" dedi.
Malatya'da Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak göreve geldikleri günden bugüne kadar, Türkiye'nin büyümesine ve gelişmesine engel olacak her türlü baskıya karşı olduklarını dile getiren Sadıkoğlu, "Bununla beraber iyi niyetli, kendi geçimini sağlamak, insanlara iş imkanı sağlayarak ülkenin gelişimine katkıda bulunmak, istihdam oluşturarak bugün taşın altına elini koyan üyelerimiz ekonomik sıkıntı yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.
Daha sonar söz alan Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz ise konuşmasında katılımcılara yönelik yeni düzenlemeler ile ilgili bilgiler aktardı. 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 19 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Poyraz, "Söz konusu tebliğ yaklaşık 55 sayfa olup çok ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. Hangi mükellef grubunun, hangi tarihten itibaren, hangi elektronik belge uygulamasını hayata geçirmek zorunda olduğu, bu tebliğ ile açıklığa kavuşturulmuştur" dedi.
EFatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerin aynı zamanda earşiv fatura uygulamasına da geçmek zorunda olduğunu belirten Poyraz konuşmasına şöyle devam etti:
"İnternet satış platformları ile internet ortamında ilan ve reklam yayınlayan mükellefler, tebliğde öngörülen tarihten itibaren efatura ve earşiv fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce kesilecek faturaların belli bir tutarı aşması halinde, düzenlenecek faturanın earşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunludur. Avukat, mali müşavir, serbest çalışan doktor, mimar ve mühendis gibi tüm serbest meslek mensupları, tebliğde öngörülen tarihten itibaren serbest meslek makbuzlarını eserbest meslek makbuzu olarak düzenlemek zorundadır."
Bu tür düzenlemelerin bir amacının da tasarruf olduğunu ifade eden Poyraz, ”Efatura uygulamasının başladığı 2011 yılından bu yana düzenlenen efatura sayısı dokuz milyarı geçmiştir. Edefter uygulamalarını da dikkate aldığımızda, bu süreçte on binlerce ağacın kesilmekten kurtulduğunu, yüz milyonlarca lira milli kaynaklardan tasarruf sağlandığını söyleyebiliriz. Yeni tebliğ ile uygulama alanları çok daha genişleyeceğinden, çevreye ve tasarrufa olumlu etkisi devasa boyutlara ulaşacaktır. Bu tasarruftan mükelleflerimiz de kendilerine düşen payı alacaklardır” diye konuştu.

MALATYA

19 Aralık 2019 Perşembe

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