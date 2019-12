Öğrencilere zabıta tanıtılıyor

Malatya Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından her hafta bir ilkokulda eğitim veriliyor.

İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine seminer kapsamında zabıtanın tanımı, görevi, zabıtanın sorumluluk alanı gibi konuların yanı sıra belediyenin sorumluluk alanı, belediyenin yaptığı çalışmalar, tüketici hakları konularında bilgiler aktarılıyor.

Proje kapsamında ilk olarak Fatih İlk okulunda öğrencilere seminer verildi. Seminere katılan öğrencilere aynı zamanda "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" olması nedeniyle yerli malının önemi de anlatıldı. Yerli üretimin yanı sıra israf konularında çocuklara bilgilendirme yapıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bireylerin çocuk yaşta aldıkları eğitimler çok önemlidir. Bizler de geleceğimiz olan çocukların bazı konularda bilgi sahibi olmaları adına Zabıta Müdürlüğümüzce proje geliştirdik. Çocuklarımız zabıta mesleğini tanıdıklarında belki de bu mesleğe heves edecekler ve bu meslek hayali ile büyüyüp ilerleyen yıllarda bu mesleği yapacaklar. Aynı zamanda belediyenin görevlerini de küçük yaşlarda öğrenmiş olacaklar. Çocuk yaşta öğrenilen bilgiler her zaman akılda kalıyor. Biz şimdi onlara bilgileri aşılarsak, ileri de kendi haklarını bilen bireylerin yetişmesini sağlamış olacağız. Bu hafta ilk seminerimizi gerçekleştirdik. Bundan böyle Battalgazi bölgemizde her hafta bir okulumuzda olacağız ve çocuklarımız ile bir araya geleceğiz. Zabıta müdürlüğünde görevli arkadaşlarımız hem onların merak ettiği soruları cevaplayacak hem de belirlediğimiz konularda onlara bilgi aktaracak" ifadelerini kullandı.

