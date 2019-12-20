1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 5. hafta heyecanı yaşanacak

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde heyecan sürüyor. 15 takımın mücadele ettiği amatör kümede yolunan kayıpsız devam eden Darendespor ve Hekimhan Girmanspor’un liderlik mücadelesi ilgiyle takip edilirken, B Grubu’nun lideri durumundaki Arapgirspor ise geçen hafta aldığı yenilgiye rağmen 1. basamaktaki yerini korudu.

1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nin 5. haftasında da oldukça çekişmeli maçlar oynanacak. 22 Aralık Pazar günü oynanacak maçların programı şu şekilde:

Yeşiltepe 1 nolu saat 13.00 MalatyagücüDemirspor, Yeşiltepe 2 nolu saat 12.00 OrduzusporAtaköyspor, Yeşiltepe 2 nolu saat 14.00 Hekimhan Belediye 1966 Malatya Gençlik, Yeşiltepe 3 nolu Battalgazi BelediyeArguvan Belediye, Yeşiltepe 3 nolu saat 14.00 SanayisporDarendespor, Ören Stadı saat 13.30 Akçadağ AnkaMalatyaspor, Kale Stadı saat 13.30 Kale GençlerbirliğiHekimhan Girmana

Malatya 1. Amatör Küme büyükler Futbol Ligi’nde A Grubu’nda Hekimhan Girmanaspor 12 puanla liderlik koltuğunda bulunurken, takipçisi Darendespor ise yine 12 puanla ikinci sırada yer alıyor. B Grubu’nda ise Arapgirspor birinci sırada yer alırken, Battalgazi Belediyespor ikinci sırada bulunuyor.

MALATYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:16

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.