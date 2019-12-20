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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milletvekili Kahtalı, hizmetleri anlattı

İHA

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, "2020 yılının Malatya'mıza ve ülkemize daha çok büyüme, daha çok yatırım getireceğine inanıyorum." diyerek, 17 yılda birçok hizmetler yaptıklarını, 2020'de de yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Milletvekili Kahtalı, hizmetleri anlattı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “2020 yılının Malatya'mıza ve ülkemize daha çok büyüme, daha çok yatırım getireceğine inanıyorum.” diyerek, 17 yılda birçok hizmetler yaptıklarını, 2020’de de yapmaya devam edeceklerini bildirdi.
TBMM genel kurulu 2020 yılı bütçe görüşmelerinde söz alarak konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Bütçe görüşmelerinin artık sonuna yaklaştığımız bugünlerde ben de Malatya'mıza on yedi yıl içerisinde Türkiye ekonomisinden, Türkiye bütçesinden yapmış olduğumuz yatırımlardan bahsetmek istiyorum. Allah'a hamdolsun, Malatya'mıza on yedi yıl içerisinde 20 milyar liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik. “ifadelerini kullandı.
Malatya'nın huzur içerisinde yaşayan marka şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Milletvekili Hakan Kahtalı, “Malatya'mız aynı zamanda dünya kayısı başkenti olarak anılan bir kenttir. Coğrafi işaretli ürünler arasında olan kayısımızın yanı sıra, Yeşilyurt dalbastı kirazı, Hekimhan cevizi, Arapgir Köhnü üzümü ve mor reyhan da meşhurdur. Kayısıda yıllık 100 bin ton civarında üretim yapmakta ve bunun da tamamına yakınını, büyük bir kısmını ihraç etmekte, 300 milyon dolar gibi de ülkemize bir katma değer üretmektedir Malatya'mız. Yine, kuru kayısımızın yatırım aracı haline getirilmesi adına, bu yıl temelini atmış olduğumuz soğuk hava lisanslı depoculuğu Malatya'mıza kazandırmak için de gayret içerisindeyiz. Allah nasip ederse, önümüzdeki yıl da soğuk hava depolarımızı çiftçilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Yine, kayısıya vermiş olduğumuz, TARSİM aracılığıyla vermiş olduğumuz desteklerde don poliçelerinin yüzde 67'sini ve diğer poliçelerin de yüzde 50'si olmak üzere, sadece bu yıl 80 milyon gibi sigorta primlerini biz karşılamış olduk devlet olarak" şeklinde konuştu.
Hayvancılıkta Malatya'nın 2002 yılında sadece 200 bin lira olan desteği, 2019 yılında 31 milyon liraya çıkardıkları ve on yedi yılda 213 milyon lira hayvancılık desteğini üreticiye verdiklerine dikkat çeken Kahtalı, “ Allah'a hamdolsun, Malatya'mıza 2003 yılından bugüne tarım ve hayvancılıkta da büyük yatırımlar yaptık. 2 milyar 275 milyon gibi bir yatırımla tarım ve hayvancılığı desteklemiş olduk.Yine barajlarımızda, göletlerimizde, sulama tesislerimizde 365 bin dekarlık kuru araziyi suyla buluşturarak 210 milyon liralık bir katma değer ürettik, zirai gelir artışı elde etmiş olduk. Aynı şekilde, yine, Malatya'mızda kara yollarında ulaştırma anlamında yapmış olduğumuz çalışmalarda 19932002 yılları arasında sadece 290 milyon lira olan yatırımı, biz 2003 yılından bugüne kadar 5 milyar 700 milyonluk yatırımla bölünmüş yollar, köprüler, viyadükler yaparak, tüneller açarak ulaşımda Malatya'mızın büyük bir sorununu halletmiş olduk. Allah nasip ederse, 2022 yılına kadar da bizim için önemli bir yol olan kuzey çevre yolunu Ulaştırma Bakanlığımızın vereceği destekle inşallah bitirmiş olacağız. Malatya'mız tarımın yanında yine sanayide de çok önemli bir merkez durumunda. 2 tane organize sanayimizin tamamının şu anda dolu ve yaklaşık 25 bin çalışanı var. Bu 2 organize sanayimizin yanına 3'üncü organize sanayi bölgemizi yapmak için kamulaştırmasını tamamladık. İnşallah, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın vereceği destekle, bu kamulaştırma bedellerini ödediğimiz takdirde 50 bin kişiye daha istihdam sağlamış olacağız" dedi.
Malatya'ya Gençlik ve Spor Bakanlığı eliyle de büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Kahtalı, "Malatya'mıza iki yıl önce açılışını yapmış olduğumuz çok güzel bir stadyum kazandırdık; 110 milyon liraya 27 bin kapasiteli bir stadyumu Malatya'mıza kazandırmış olduk. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızın her ilçemize yapmış olduğu çok güzel spor tesisleri var. Allah'a şükürler olsun, bu anlamda da yeteri miktarda destek aldığımızı söylemekten çekinmeyeceğim. Eğitim konusunda, gerçekten, okullarımız tamamını, hemen hemen yüzde 90'ını bitirmişiz; yeniledik, hepsine önemli yatırımlar yaptık. 1,2 milyarlık yatırımla okullarımızın tamamını yenilemiş olduk. Bu yıl yine Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu destekle Malatya'mıza 2'nci devlet üniversitesini, Malatya Turgut Özal Üniversitesini kazandırmış olduk. Malatya'mızda yine önemli bir merkez, İnönü Üniversitemizde Turgut Özal Tıp Merkezimiz var. Turgut Özal Tıp Merkezimiz şu anda karaciğer naklinde, nakil anlamında dünyada en önde gelen merkezlerden biri. Yine ilik naklinde, Türkiye'de en çok ilik naklinin yapılmış olduğu hastanemiz. Bu anlamda kıymetli hocalarıma ve rektörümüze gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yine sağlık alanında yapmış olduğumuz çalışmalarda, Malatya'mızda 2 tane çok eski hastanemiz vardı, merkezde, onları TOKİ aracılığıyla dönüştürerek şimdi büyük bir şehir hastanesi görünümünde bir hastaneyi Malatyamıza kazandırmış olduk. Yanında, Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesini ve ilçelerimizdeki hastanelerimizi, aile sağlık merkezlerimizi ve bunların tıbbi donanım malzemelerini de Malatya'mıza kazandırmış olduk. Sağlık anlamında yaklaşık 655 milyon liralık bir yatırımı Malatya'mıza kazandırmış olduk. Malatya'mızın, Allah'a şükürler olsun, eksiklerinin tamamını hemen hemen gidermiş durumda olmakla beraber, kalan eksik yatırımlarımızı, yapmamız gereken yatırımlarımızı da Allah nasip ederse bu dönemde inşallah gerçekleştirmek için gayret içerisinde olacağız. 2020 yılının Malatya'mıza ve ülkemize daha çok büyüme, daha çok yatırım getireceğine inanıyorum" diye konuştu.

MALATYA

20 Aralık 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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