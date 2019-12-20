Ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Malatya’da, bir adet ruhsatsız tabanca ile bir adet ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Balyoz2 ekibi, şüphe üzerine durdurulan bir araçta inceleme yaptı. Araç içerisinde bulunan bir şahsın üzerinden bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu arada, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Balyoz2 ekibi, bir araçta inceleme yaptı. İncelemede bir adet ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili olarak 2 zanlıyı gözaltına alırken, tahkikat sürdürülüyor.

MALATYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:16

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.