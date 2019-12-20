Hırsızlık şüphelisi 132 saatlik görüntüden tespit edildi

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA'da, girdiği evden çeşitli ziynet eşyalarını çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 24 farklı kameradaki 132 saatlik görüntüyü izledi. Kimliği belirlenen şüpheli K.K.'nin yakalanmasına çalışılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 9 Aralık'ta Karakavak Mahallesi'ndeki bir evden ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çevrede bulunan 24 farklı kameranın 132 saatlik görüntüsünü izleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi, izini sürdü. Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşadığı belirlenen K.K.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, evden 14 ayar kolye, 1 yüzük, 14 ayar tektaş yüzük, 22 ayar bileklik, 14 ayar bileklik, 6 çeyrek altın, 1 yarım altın ve 22 ayar bilezik çaldığı belirtildi.



MALATYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:16

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.