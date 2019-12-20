Malatya'da su kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti

"O benim sünnetim değildi"

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Malatya'da su kuyusuna düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Ova Sokak'ta bulunan su kuyusuna düşen 6 yaşındaki Menderes Özer'i gören vatandaşlar durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 10 dakikalık bir çalışma sonrasında 8 metrelik kuyuya düşen çocuğu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince müdahalede bulunulan Menderes Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatılırken talihsiz çocuğun cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

MALATYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:04

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