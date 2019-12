1.Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresi başladı

Malatya Yeşilyurt Belediyesinin kültürel etkinlikler kapsamında ev sahipliği yaptığı, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneğinin katkı sağladığı 1. Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresi'nin açılışı yapıldı

1. Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresi, düzenlenen törenle başladı. Törende ilk olarak Yeşilyurt Belediyesinin yöresel lezzetleri geniş kitlelere ulaştırmak adına başlattığı yatırımlar ve projelerin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Malatya mutfağının lezzetlerinden kömbe, tandır kebabı, patlıcan tava, mercimekli köfte, kiraz yaprağı sarması, kağıt kebabı, ekşili köfte, lahana sarması, yaprak sarması, karın bumbar, sıkma köfte, analı kızlı, iç köfte, tatlılar, tandır ekmeği, bilik, turşu, kayısı ve kayısı ürünleri, özel olarak hazırlanan stantlarda davetlilerin beğenisine sunuldu.

Daha sonra kongrenin Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Talas, kongrenin amaç ve hedefleri üzerine davetlilere bilgi paylaştı.

Kongrenin Malatya ve Yeşilyurt mutfağındaki lezzetlerin geniş kitlelere ulaşmasında büyük rol oynayacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyen, turizmci ve lezzet ustasının bir araya gelmesini sağlayan kongrenin Onursal Başkanlığını yapmaktan kıvanç duyduğunu söyledi. Malatya ve Yeşilyurt mutfağının gastronomi dünyasında söz sahibi olması adına ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Başkan Çınar, “Bu kongrenin Yeşilyurt’ta yapılıyor olmasından ve Onursal Başkan sıfatıyla sizlere seslenmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Ev sahipliği yapmaktan onur duyduğumuz kongrenin düzenlenmesinde büyük emek sarf eden İKSAD yöneticilerine, Düzenleme Kurulunda yer alan değerli akademisyenler başta olmak üzere bildirileriyle, makaleleriyle kongreye katılan bütün katılımcılara, bilimsel çalışmalara destek olmak için bu salonu dolduran bütün misafirlerimize saygılarımı sunarım. Böyle çalışmaların daha da artması, ülkemiz ve bütün dünya yararına bilgiler üretilmesi en büyük temennimizdir. Kongrede yapılacak toplantılarda ortaya konacak öneri ve tespitler, kentimizin gastronomi dünyasında söz sahibi olması adına yapılacak çalışmalarda bizlere yol göstericisi olacaktır. Kongreye sunumlarıyla katkı sağlayacak olan değerli katılımcıların hazırladıkları bildiriler, yolumuzu aydınlatacak ve farklı ufukların doğmasına neden olacaktır. Kongremiz kentimizin saklı kalmış yöresel lezzetlerin iç ve dış turizme tanıtımına büyük katkılar sağlayacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak akademik çalışmalara her zaman destek oluyoruz. Yeter ki kalifiye beyinler yetişsin, makaleler yazılsın, tezler hazırlansın! Yeter ki ülkemizin ekonomik ve kültürel gelişmesine katkı sağlansın! Biz her zaman böyle çalışmaların destekçisi oluruz" diye konuştu.

Malatya ve Yeşilyurt mutfağının tanıtılması adına yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi paylaşan Başkan Çınar, “Bu kongrenin bizim için ayrı bir önemi bulunmaktadır. Çünkü Yeşilyurt Belediyesi olarak 'Lezzet Vadisi İ' adını verdiğimiz, önemli ve kapsamlı bir projeye start vermiş bulunmaktayız. Yeşilyurt’u sadece Malatya’da değil, ülkemizde ve yurt dışında sözü geçen bir gastronomi merkezi haline getirmek için, belki de yıllar sürecek bir dizi yatırım ve etkinliğin hazırlığı içindeyiz. Aslında hazırlık aşamasını geçtik diyebilirim. Peki neler mi yaptık? Öncelikle bir Gastronomi Platformu oluşturduk. Kamu kurum ve kuruluşlarından, restoran, otel ve turizm işletmelerinden, ilgili derneklerden, medya mensuplarından ve lezzet ustalarının dahil edildiği bu platform, bir yol haritası belirleyerek önümüzü aydınlatacak ve bizi hedeflerimize ulaştıracak projeler hazırlamaktadır. Bize özgü yemeklerin tescillerinin yapılması ve UNESCO’ya başvuru süreçlerinde de bu platform başta olacaktır. Bölgesel ürünlerle hazırlanan zengin sofralarda kahvaltı imkanı bulurken, süt ürünleri, bakliyat, kurutulmuş ürünler ve daha birçok ürünü tanıma ve satın alma imkanını halkımıza ulaştırmak adına Yöresel Ürünler Çarşısı’nı kurduk. Restorasyonunu üstlendiğimiz Tarihi Yeşilyurt Konakları’nı gastronomi merkezine dönüştürmek adına çalışıyoruz. Bir butik otel, lokantalar ve içinde birkaç müzenin bulunacağı Lezzet Caddesi’nde yöresel yemeklerin tanıtımının yapılacağı Gastronomi Müzesi kuracağız. Kısa süre içinde Lezzet Caddesi’nin açılışını yapacağız. Böylece yöresel lezzetlerimizi, yöresel mekanlar ve kendi kültür mirasımız içinde sunma şansımız olacak. Büyük projelerimizden biri de Gündüzbey Sosyal Tesisleri’dir. Doğası, turistik mekânları ve mesire alanlarıyla oldukça rağbet gören Gündüzbey bölgemiz, özellikle tava yemekleriyle ünlüdür. Kuracağımız sosyal tesisler ile Gündüzbey’i de bir gastronomi markası haline getireceğiz. Böylece, iddialı olduğumuz tava ve fırın yemeklerimiz, daha düzenli ve nezih ortamlarda yerli ve yabancı ziyaretçilerin damak zevkine sunmuş olacağız. Kiraz Festivali’nde kirazımızın ve yöresel yemeklerin tanıtım ve ikramını yapıyoruz. Haziran sonu kirazın hasat zamanıdır. En Güzel Kiraz ve Bahçe yarışmaları yapıyoruz. Bunun yanında Yeşilyurt’a özgü yöresel yemekleri ikram ettiğimiz etkinliklerle festivalimizi süslüyoruz. Bu vesileyle hepinizi Kiraz Festivalimize davet ediyorum. Yine halihazırda, Yeşilyurt Belediyesi tarafından, ilçemizin en işlek ve güzel noktalarında kurulan sosyal tesislerimiz bulunmaktadır. Bu tesislerimiz, kaliteli yemekleri ve hizmeti vatandaşlarımıza sunmakta ve beğeni toplamaktadır. Tüm yatırımlarımızın tek amacı var o da; doğal ve tarihi güzellikleriyle, gelenek ve görenekleriyle, yöresel lezzetleriyle her yönüyle farklı özellikleri bünyesinde barındıran, tarihsel bir geçmişe ve kadim medeniyetimize ev sahipliği yapan sahip Malatya’mızın o eşsiz yemeklerinin dünyada hak ettiği değeri görmesidir. Biz istiyoruz ki; bölgemizin verimli topraklarında yetişen yöresel ürünlerden yapılan, her biri ayrı bir tat ve güzelliğe sahip kahvaltılar, etli ve sulu yemeklerimiz, fırın yemeklerimiz, köfteler, tatlılarımız ve damaklara hitap eden tüm lezzetlerimizin tadına herkes baksın ve bu lezzetlerden istifade etsin. Malatya inşallah bu tür kongreler, yatırımlar ve projelerle gastronomi kenti olacaktır, bizlerde bu aşamada ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bir kez daha tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunarken, kongremizin Malatya’ya ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



“Lezzet vadisi projesi için gereken desteği vereceğiz”

Malatya yemeklerinin tanıtılmasını sağlayacak bu tür kültürel etkinlikleri önemsediklerini ve desteklediklerini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise “Yeşilyurt Belediye Başkanımızı ve İKSAD yöneticilerimizi böylesine güzel bir organizasyonu düzenledikleri için tebrik ediyorum. Bu şehir insanlık medeniyetinin başladığı yer ise, Anadolu’yu anayurt yapan destan şehir ise, 1071’den 400 yıl önce Anadolu’nun fetih süreci öncesinde bu şehirde sancaklar planlanmış ve yapılmış ise ve burada 12 bin yıllık geçmiş bir kültür var ise, bu geçmiş tarihin mirasçıları biz isek o zaman hepimizin üzerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Yöresel mutfağımız 12 bin yıllık tarihimizin özetidir. Dün bu coğrafyada yaşayan kültürler, medeniyetler ve uygarlıkların toplam değeri Malatya’da temayuz ediyor. O anlamda Malatya mutfağını tartışmak, veyahut bir başka mutfakla kıyaslamak akla ziyan bir şeydir. Tanıtım noktasında, hareket noktasında, aidiyet noktasında, paydaş olma noktasında ve bunu ileri safhaya taşıma noktasında hepimize düşen büyük görevler vardır. Yeşilyurt’un eski yerleşim yeri Çırmıhtı ve Gündüzbey gibi bölgelerimizde çok değerli kültürlerimiz ve konaklarımız vardır. Buradaki konakları ayağa kaldırma noktasında çalışmalar yapan, gayret gösteren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizlerde bu yöndeki her türlü çalışmaya, o bölgenin Lezzet Vadisine dönüştürme yolundaki hizmetlere desteklerimiz olacaktır. Malatya’nın her noktası ayrı bir değere sahiptir. Hakikaten bu kadar maharetli bayanların, lezzet ustalarının olduğu, bu kadar lezzetli köftelerin ve yemeklerin olduğu bir bölgede yaşıyoruz, çünkü güçlü tarihimiz bu sürecin oluşumunu zorunlu kılmıştır. Malatya’yı tüm değerleriyle, özellikle de yöresel mutfağı ayağa kaldırmak adına gayret edeceğiz. Bu başlangıcı yapan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ı uluslararası bir kongreye ev sahipliği yaptığı için tebrik ediyorum, emeği geçenleri kutluyorum" diye konuştu.

Protokol konuşmalarından sonra kongrenin hayata geçmesine destek verenlere teşekkür plaketi ve Malatya kayısısı takdim edildi.

Açılış töreninden sonra kongreye davet edilen akademisyenler, gastronomi turizmi üzerine hazırladıkları bildirileri oturum toplantılarında davetlilerle paylaştı. Kongrenin sonunda hazırlanacak bildiri kamuoyu ile paylaşılacak.

Malatya Park Otel’de düzenlenen kongre açılış programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, ESOB Başkanı Şevket Keskin, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, İKSAD yöneticileri, akademisyenler, sivil toplum ve meslek örgütlerinin başkanları, muhtarlar ve Turgut Özal Üniversitesi Turizm Otel İşletmeleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı.

MALATYA 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:16

YATSI 18:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.